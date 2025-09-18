Зампред правительства Ленобласти Дмитрий Ялов покидает свой пост

Заместитель председателя правительства Ленинградской области — глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов покидает свой пост. Об этом стало известно в ходе Балтийского регионального инвестиционного форума (БРИФ) в четверг, 18 сентября, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что господин Ялов получил предложение возглавить один из вновь создаваемых федеральных центров по реализации нацпроектов. «Направление, с одной стороны, очень современное — цифровое, с другой стороны — связанное с логистикой. Я прекрасно понимаю его решение, каждый из нас хочет на своем пути совершенствоваться, развиваться. Несмотря на возраст, это самый опытный член моей команды, мы с ним пришли вместе».

Глава 47-го региона добавил, что Дмитрий Ялов остается руководителем федерации лыжных гонок Ленобласти. «Мы договорились, что Дмитрий Анатольевич остается членом «Команды 47», членство у нас пожизненное. Тот проект, который будет реализовываться, в том числе будет связан с Ленинградской областью. Ну и прошу, Дмитрий Анатольевич, для меня свой телефон не меняйте»,— сказал с трибуны Александр Дрозденко.

Кто заменит Дмитрия Ялова в правительстве региона, пока не уточняется. Источники, близкие к областной администрации, предполагают, чтот новый состав правительства Ленобласти может быть объявлен на церемонии вступления в должность губернатора региона Александра Дрозденко 25 сентября.

Александра Тен