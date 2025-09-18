Полиция возбудила дело после баннера фанатов «Зенита» в защиту Семака

Полиция возбудила административное дело по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей) в отношении фанатов «Зенита», которые во время кубкового матча с грозненским «Ахматом» вывесили баннер размером 11х1,5 метра в защиту главного тренера команды Сергея Семака.

«Сергей Семак — легенда футбола. Дегтярев — некомпетентное (синоним слова грубиян — Ъ)»,— говорилось в послании болельщиков.

Дело в том, что у наставника сине-бело-голубых случился заочный спор с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Последний предложил вновь ужесточить лимит на легионеров. В ответ господин Семак вместе с главным тренером московского «Динамо» и сборной России по футболу Валерием Карпиным раскритиковали инициативу.

«А кто это?» — прокомментировал выпады в свой адрес господин Дегтярев, подчеркнув, что не знает, кто тренирует петербургскую команду.

Андрей Маркелов