ФСБ предотвратила подготовку теракта по заданию спецслужб Украины в Петербурге

Сотрудники ФСБ в результате спецоперации задержали в Петербурге подозреваемых в подготовке подрыва автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий. В числе фигурантов трое граждан РФ 1993, 1994 и 2006 годов рождения, сообщили в ЦОС ФСБ.

«По указанию куратора из украинской террористической организации, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины, двое задержанных осуществили наблюдение за объектом террористических устремлений, провели разведку по месту его жительства и посредством тайника, оборудованного на одном из кладбищ Санкт-Петербурга, передали исполнителю взрывное устройство»,— уточняется в сообщении.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Южный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Петербурга, которого признали виновным в приготовлении к госизмене и участию в террористической организации. Фигурантом является 19-летний петербуржец — полный тезка героя культового фильма «Брат» Данилы Багрова.

Андрей Цедрик