В Ленобласти наладят производство блочно-модульных зданий насосных станций

Компания ООО «Технохолдинг» намерена инвестировать 4,5 млрд рублей в организацию производства блочно-модульных зданий автоматических насосных станций и дизельных электростанций во Всеволожском районе Ленобласти. Соглашение с компанией в ходе Балтийского регионального инвестиционного форума (БРИФ) подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

«Это не просто инвестиции, это вклад в суверенитет России, потому что проект важен не только для области, он важен и для всей страны. Он решает задачи и экспорта, и импортозамещения, потому что я знаю, что продукция в том числе будет уходить на экспорт»,— прокомментировал подписание соглашение господин Дрозденко.

В администрации Ленобласти уточнили, что проект предусматривает создание 300 рабочих мест к 2030 году.

Андрей Цедрик