Драка мигрантов в центре Петербурга привела полицейских в строительную компанию

Полиция пришла с обысками в строительную компанию, чьи иностранные специалисты устроили драку на территории строительной площадки у дома 44 по Лиговскому проспекту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

У правоохранителей появились подозрения, что фирма, чей головной офис расположен в 6-м Верхнем переулке, является клиентом криминального аутстаффинга.

Оперативники обнаружили и изъяли несколько коробок с документацией по трудоустройству мигрантов, серверы, оргтехнику, деньги и печати. Следственно-оперативные мероприятия на текущий момент продолжаются.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что драка между приезжими из Средней Азии, в ходе которой использовали палки и арматуру, началась из-за спора о строительных материалах. В итоге в отдел доставили 12 человек в возрасте от 21 до 41 года.

Восемь иностранцев оказались нелегалами, их привлекли к ответственности за нарушения миграционного законодательства, еще четверо получили протоколы за мелкое хулиганство.

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство), допросив в качестве подозреваемых пятерых приезжих. Четверых участников конфликта уже отправили под стражу до 15 ноября.

Андрей Маркелов