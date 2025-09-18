«Петрович» планирует построить завод сухих смесей в Ленобласти за 1,7 млрд рублей

ГК «Петрович» заявила о намерении построить завод сухих строительных смесей во Всеволожском районе Ленинградской области. Объем первоначальных инвестиций в проект составит 1,7 млрд рублей, сообщают «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на представителей компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Для строительства нового предприятия группа компаний приобрела земельный участок площадью 5 га. Проект предусматривает выпуск до 2 тыс. тонн продукции в сутки. С запуском нового завода компания может увеличить общий выпуск сухих строительных смесей на двух своих производствах в три раза.

Ввод нового предприятия ГК «Петрович» в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам прошлого года объем продаж товаров собственных торговых марок строительного торгового дома «Петрович» увеличился на 28,5% и составил 14,7 млрд рублей.

Андрей Цедрик