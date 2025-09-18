Компания «Балтика» запустит производство стеклянных бутылок в Ростовской области

Пивоваренная компания «Балтика» (штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге) намерена запустить производство стеклянной тары в Ростовской области. Для этого зарегистрировано новое юридическое лицо — ООО «Донстеклотех», стало известно «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В компании подтвердили создание нового юридического лица, которое в дальнейшем может стать единым оператором по стеклянной упаковке. По данным источника «Ъ» на рынке, ООО «Балтика» рассматривает возможность построить собственное производство с нуля.

Как, в свою очередь, отмечают эксперты, «Балтика» стремится снизить зависимость от внешних поставщиков и сдержать рост себестоимости своих напитков, где не менее 30% — это именно затраты на покупки бутылок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пиво дует стекло».

Андрей Цедрик