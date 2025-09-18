В Каневском районе Кубани потушили пожар после падения обломков БПЛА

В станице Новоминской Каневского района огнеборцы потушили возгорание на территории нефтегазовой компании после падения обломков беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Информация о возгорании на нефтегазовой компании поступила в ЕДДС в ночь с 17 на 18 сентября. После падения обломков БПЛА там загорелось оборудование. Площадь пожара составила 20 кв. м.

Огонь потушили около 03:49 мск. Пострадавших нет.

Алина Зорина