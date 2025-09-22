Сегодня исполняется 60 лет генеральному директору компании «Интеррос» Сергею Батехину

Сергей Батехин

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Интеррос»

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Интеррос»

Его поздравляет министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков:

— Уважаемый Сергей Леонидович! Примите искренние поздравления с юбилеем! Ваша деятельность — это созидательная энергия перемен, которая открывает путь новым талантам, технологиям и масштабным проектам, создает новые возможности для развития нашей страны. Под Вашим руководством не просто строятся мощные бизнесы, а формируются новые экономические центры, полюса роста, качественно меняющие экономический ландшафт огромных территорий. Особенно значимо, что важное место в этой работе занимают Дальний Восток и Арктика — регионы будущего! Желаю Вам крепкого здоровья, новых ярких успехов и побед!

