Главные новости за 9 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Структуры администрации Санкт-Петербурга и подведомственные им учреждения с учетом закупок в стадии размещения законтрактовали 89,3% от общего объема средств, доведенных им на осуществление закупок в 2025 году. В денежном выражении это 513,2 млрд рублей из выделенных 574,7 млрд, сообщили в Смольном. Близкий к 100% уровень контрактации уже обеспечили шесть городских ведомств.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с делегацией прибыл в Узбекистан для укрепления существующих и установления новых деловых и культурных связей. В планах также подписание «дорожной карты» по сотрудничеству между Петербургом и Ташкентом на 2026-2028 годы. В городской администрации отметили, что товарооборот между Северной столицей и Узбекистаном по итогам прошлого года вырос на 19% и достиг почти 589 млн долларов.

Первый Министерский дом в Петергофе, расположенный на берегу Ольгина пруда, отреставрируют до 30 апреля 2026 года. Соответствующий ордер на работы выдала Государственная административно-техническая инспекция. Здание на улице Морского Десанта, 1, было возведено в 1839–1841 годах по проекту архитектора Иосифа Шарлеманя. Во время Российской империи там располагались апартаменты для министров и сановников, приезжавших к Николаю I.

Экс-помощник министра внутренних дел России и бывший глава ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов обжаловал приговор по делу о получении взятки. Апелляция поступила в суд в конце августа. Умнов был приговорен Хамовническим районным судом Москвы к 12 годам ИК строгого режима и штрафу в размере 35 млн рублей. Также он был лишен звания генерал-лейтенанта и всех наград.

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) выдала распоряжение об ограничениях на время работ на Дворцовом мосту, которые пройдут с 16 сентября по 15 октября. Первый этап ремонта продлится до 25 сентября. На этот период будет ограничено движение от Университетской набережной к Дворцовой и Английской набережным. На втором этапе для проезда сохранятся по две полосы в обе стороны, движение по остальным ограничат.

Крупный пожар произошел днем 9 сентября в Невском районе Петербурга. На Большом Смоленском проспекте по повышенному номеру сложности 1-БИС тушили административно-складское здание. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Ликвидировать пожар удалось спустя три часа. В результате ЧП госпитализирован мужчина, еще двоих человек спасли из огня. По факту произошедшего городская прокуратура организовала проверку.

Всеволожский городской суд вынес приговор Даниилу Кузнецову по делу об убийстве и расчленении знакомого трансгендера («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). Обвиняемый получил 11 лет ИК строгого режима. Суд установил, что фигурант совместно со своей подругой и убитым употреблял спиртные напитки и в ходе вспыхнувшего конфликта избил последнего до смерти. После этого убийца расчленил тело, разложил по чемоданам и оставил на берегу Невы.

Власти Санкт-Петербурга планируют выделить 9,1 млрд рублей из дополнительных доходов бюджета в 2025 году на поддержку участников СВО и их семей. Об этом говорится в проекте изменений в городской бюджет, опубликованном в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного. При этом на повышение оплаты труда бюджетников дополнительно направят 12,7 млрд рублей, 1,7 млрд выделят сверх плана на теплоснабжение, 1,3 млрд руб. — на субсидирование пассажирских перевозок.

Фотографии по 13 ссылкам на торговой площадке AliExpress признаны запрещенными к распространению на территории РФ по решению петербургского суда. Причиной стала публикация откровенного контента, сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Изучив отзывы со снимками покупателей в нижнем белье, эксперты заключили, что они «демонстрируют сексуальное поведение» и «могут повлиять на духовное, психическое, нравственное и физическое воспитание несовершеннолетних».

Ранее обращенные в доход РФ акции пяти бывших дочерних предприятий ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), будут переданы в уставный капитал ОСК. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Речь идет об акциях АО «ЭФеС Северной верфи», ОАО «Норд-Вест СВ», АО «Нива-СВ», АО «Машиностроение Северной верфи» и АО «Инструмент-СВ». Правительству РФ поручено обеспечить исполнение мероприятий указа в течение 12 месяцев.

Проектная документация для проведения капитального ремонта здания Санкт-Петербургского государственного экономического университета получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Отремонтировать предполагается историческое здание СПбГЭУ на набережной канала Грибоедова, д. 30-32, лит. А. Проектную документацию по капремонту подготовило ООО «РЖД-ТехСервис». Информация о планируемых сроках проведения работ не уточняется.

Руководитель Большого и Мариинского театров, дирижер Валерий Гергиев дал большое интервью «Ъ». В нем он, в частности, заявил, что намерен собрать средства для установки памятника композитору Петру Чайковскому в Петербурге. Также маэстро Гергиев рассказал о планах по объединению оперно-балетных театров из российских регионов в единую ассоциацию. Подобный проект мог бы охватить не менее 20 городов РФ, отметил он.