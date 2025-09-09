Гергиев намерен собрать средства на памятник Чайковскому в Петербурге

Руководитель Большого и Мариинского театров, дирижер Валерий Гергиев намерен собрать средства для установки памятника композитору Петру Чайковскому в Санкт-Петербурге и открытия концертного зала. Для этого проведут благотворительный концерт, заявил господин Гергиев в интервью «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мероприятие, организованное силами коллективов двух театров, пройдет 22 сентября в Большом. Валерий Гергиев считает, что в нынешнее время искусство не вправе постоянно требовать помощи у государства.

«Задачи у нас благородные. В Санкт-Петербурге нет памятника Чайковскому. Кроме того, нет и зала Чайковского. Мы сделаем и то, и другое! Соберем на это средства»,— добавил господин Гергиев.

Татьяна Титаева