«Дом Министерский Первый» в Петергофе отреставрируют до конца апреля 2026 года

Первый Министерский дом в Петербурге, расположенный на берегу Ольгина пруда, отреставрируют до 30 апреля 2026 года. Соответствующий ордер на работы выдала Государственная административно-техническая инспекция.

Здание на улице Морского Десанта, 1, было возведено в 1839–1841 годах по проекту архитектора Иосифа Шарлеманя. Во время Российской империи там располагались апартаменты для министров и сановников, приезжавших к Николаю Первому.

В советские годы в доме находилась детская поликлиника. В современной российской истории здание до 2012 года использовалось РУВД Петродворцового района, затем его передали ГМЗ «Петергоф».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что масштабная реставрация Мариинского дворца началась по заказу Заксобрания. В ходе работ вернут первоначальную отделку интерьеров парадной лестницы 1840-х годов.

Андрей Маркелов