В Петербурге проведут капитальный ремонт здания СПбГЭУ на канале Грибоедова

Проектная документация для проведения капитального ремонта здания Санкт-Петербургского государственного экономического университета получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Соответствующая запись появилась на сайте госучреждения.

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Речь идет об историческом здании на набережной канала Грибоедова, д. 30-32, лит. А. В карточке реестра указано, что проектную документацию по капремонту подготовило ООО «РЖД-ТехСервис». Информация о планируемых сроках проведения работ не уточняется.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что военкомат в Колпино отремонтируют за 135 млн рублей.

Татьяна Титаева