На Большом Смоленском проспекте тушат административно-складское здание

Пожарные отправились на ликвидацию возгорания в административно-складском здании на Большом Смоленском проспекте. Его тушат по повышенному номеру сложности, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Вызов по происшествию получили в 14:19. Площадь горения составляет 50 кв. м. Известно, что размеры здания — 130х20 метров. Дополнительный номер 1-БИС присвоили возгоранию в 14:31.

На борьбу с огнем отправились 20 специалистов. Для ликвидации пожара привлекли четыре единицы техники. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Татьяна Титаева