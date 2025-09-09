В результате пожара на Большом Смоленском есть пострадавший, спасены двое

Пожарным удалось локализовать крупное возгорание на Большом Смоленском проспекте в Петербурге, где тушат административно-складское здание размером 115х30 м. В 15:13 открытое горение было ликвидировано, произошел отказ от дополнительного номера 1-БИС, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Еще двое человек спасены, уточнили в ведомстве спасателей. По факту произошедшего городская прокуратура проводит проверку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вызов по происшествию был получен в 14:19. Площадь горения составляла 40 кв. м. К ликвидации пожара было привлечено 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

Андрей Цедрик