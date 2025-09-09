Смольный дополнительно выделит 9,1 млрд рублей на поддержку участников СВО

Администрация Петербурга планирует выделить 9,1 млрд рублей из дополнительных доходов бюджета в 2025 году на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Об этом говорится в проекте изменений в городской бюджет, опубликованном в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На повышение оплаты труда бюджетников дополнительно направят 12,7 млрд рублей. Помимо этого, в этом году сверх плана потратят 1,7 млрд на теплоснабжение, 1,3 млрд на субсидирование пассажирских перевозок, 900 млн — на лекарственное обеспечение, менее значительно вырастут еще некоторые статьи расходов города.

Согласно документу, доходы бюджета в 2025 году превысили запланированные на 59,5 млрд рублей, 51,1 млрд из которых — собственные доходы. Расходы увеличиваются в сумме на 19,4 млрд рублей, причем 4,9 млрд будет потрачено из федерального бюджета. Таким образом, дефицит сокращается на 40,1 млрд рублей и составит 122 млрд 999 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольный распространил выплаты за ранения на СВО на бойцов ЧВК.

Артемий Чулков