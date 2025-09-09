Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В ГАТИ рассказали о дорожных ограничениях на время ремонта Дворцового моста

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) выдала распоряжение об ограничениях на время работ на Дворцовом мосту, которые пройдут с 16 сентября по 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Первый этап ремонта пройдет с 16 по 25 сентября. На этот период будет ограничено движение от Университетской набережной к Дворцовой и Английской набережным.

На втором этапе, с 26 сентября по 5 октября, для проезда сохранятся по две полосы в обе стороны, движение по остальным ограничат

На завершающем третьем этапе работ, с 6 по 15 октября, введут ограничение движения от Дворцовой и Английской набережных к Университетской набережной.

Разводить мост в период ремонта будут по графику.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге полностью отремонтировали улицу Бабушкина.

Артемий Чулков

