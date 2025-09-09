Акции бывших дочерних структур «Северной верфи» перейдут в уставный капитал ОСК

Ранее обращенные в доход государства акции пяти бывших дочерних предприятий ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), будут переданы в уставный капитал ОСК. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

ОСК передадут акции АО «ЭФеС Северной верфи» (в количестве 34 076 штук), ОАО «Норд-Вест СВ» (58 000), АО «Нива-СВ» (11 799), АО «Машиностроение Северной верфи» (13 057) и АО «Инструмент-СВ» (4380). Они будут переданы в двухмесячный срок до внесения в качестве вклада РФ в уставный капитал корпорации без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями.

Правительству РФ поручено обеспечить исполнение мероприятий указа в течение 12 месяцев, уточняется в тексте документа.

Как пишут «Ведомости Северо-Запад», в октябре 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил арест на акции и имущество пяти «дочек» «Северной верфи» по иску Генпрокуратуры РФ с требованием признать недействительными генеральные договоры 1994-1995 годов по созданию холдинговой группы. В декабре 2023 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял акции компаний в доход государства.

Прежде «Ъ-СПб» сообщал, что Росимущество передало в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) 100% минус одну акцию АО «Корпорация морского приборостроения». Таким образом, в состав ОСК перешли петербургские АО «Концерн "НПО Аврора"», АО «Концерн "Океанприбор"» и АО «Концерн ЦНИИ "Электроприбор"», входившие в КМП.

Андрей Цедрик