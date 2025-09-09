Уровень контрактации по госзакупкам в Санкт-Петербурге достиг 89,3% к сентябрю

По состоянию на 1 сентября 2025 года структуры администрации Санкт Петербурга и подведомственные им учреждения с учетом закупок в стадии размещения законтрактовали 89,3% от общего объема средств, доведенных им на осуществление закупок в 2025 году. В денежном выражении это 513,2 млрд рублей из выделенных 574,7 млрд, сообщили в аппарате вице-губернатора Валерия Москаленко.

Как уточнили в Смольном, близкий к 100% уровень контрактации уже обеспечили шесть городских ведомств: комитет по делам записи актов гражданского состояния (97,5%), комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (97,4%), Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга (96,7%), управление ветеринарии (96,1%) и Госстройнадзор Санкт-Петербурга (95,2%).

Год назад на 1 сентября уровень контрактации по госзакупкам в Петербурге с учетом тендеров в стадии размещения составлял 83,3%.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Петербург может получить от кабмина РФ казначейский инфраструктурный кредит на 13,1 млрд рублей.

Андрей Цедрик