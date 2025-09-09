Экс-глава полиции Петербурга Сергей Умнов обжаловал приговор по делу о взятках

Экс-помощник министра внутренних дел России и бывший глава ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов обжаловал приговор по делу о получении взятки, сообщает ТАСС. Апелляция поступила в суд 29 августа 2025 года.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Умнов был приговорен Хамовническим районным судом Москвы к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 35 млн рублей. Также он был лишен звания генерал-лейтенанта и всех наград.

Раследовать уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» начали еще в 2020 году, однако затем его переквалифицировали в «Получение взятки».

По версии суда и следствия, Умнов вместе с генералами Алексеем Семеновым, Иваном Абакумовым, а также экс-начальником правового отдела УГИБДД Еленой Копьевой похитили 64,5 млн рублей из НКО «Фонд содействия программам ГУВД».

Взносы в некоммерческую организацию делали предприниматели, которым генералы взамен продлевали договоры безвозмездного пользования помещениями в МРЭО ГИБДД.

Андрей Маркелов