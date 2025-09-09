Петербургский суд запретил снимки по 13 ссылкам на AliExpress за интимный контент

Фотографии по 13 ссылкам на торговой площадке AliExpress признаны запрещенным к распространению на территории Российской Федерации по решению петербургского суда. Причиной стала публикация откровенного контента, сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

На отзывы с публикацией фотографий в оголенном виде обратили внимание в прокуратуре. Сотрудники надзорного органа насчитали 13 снимков покупателей в нижнем белье с полупрозрачными и прозрачными элементами.

Изучив отзывы, эксперты заключили, что фотографии демонстрируют сексуальное поведение. Размещенные пользователями платформы снимки «могут повлиять на духовное, психическое, нравственное и физическое воспитание несовершеннолетних», при этом ссылки доступны для всех, отметил суд.

Татьяна Титаева