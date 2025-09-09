Гергиев предложил объединить театры РФ в единую ассоциацию с Большим и Мариинкой

Генеральный директор Большого и Мариинского театров, дирижер Валерий Гергиев рассказал о планах по объединению оперно-балетных театров из российских регионов в единую ассоциацию. Подобный проект мог бы охватить не менее 20 городов РФ, отметил он в интервью «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Впервые публично скажу: у меня давно есть идея объединить театры, скажем, 20 городов России в единую ассоциацию с Большим и Мариинским. До сих пор мы шли по пути создания официальных филиалов — но сейчас брать на себя ответственность еще за несколько региональных структур я лично не смогу»,— подчеркнул господин Гергиев.

Руководитель Большого и Мариинки также заявил, что города-миллионники, по его мнению, давно «ждут прямого сотрудничества», однако в ассоциации «не только у нас будут обязательства».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в том же интервью Валерий Гергиев сообщил о намерении собрать средства на установку памятника композитору Чайковскому в Петербурге.

Андрей Цедрик