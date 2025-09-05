Путин предложил расширить дальневосточную ипотеку на вторичное жилье

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу дальневосточной и арктической ипотеки, включив в нее вторичный рынок жилья. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Господин Путин подчеркнул, что инициативу стоит внедрить в тех городах, где нет новых многоквартирных домов и отсутствуют предложения от застройщиков. По его мнению, это поможет стимулировать рынок жилья в таких населенных пунктах.

Президент добавил, что при реализации этой идеи важно учитывать годы постройки и текущее состояние жилья. Он поручил коллегам тщательно проработать этот вопрос, чтобы обеспечить эффективное внедрение новой меры.