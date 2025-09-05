Путин: по ключевым вопросам договориться с Зеленским невозможно

Президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что достичь соглашений с украинским президентом Владимиром Зеленским сейчас невозможно.

По его словам, несмотря на готовность к контактам, нет смысла в переговорах, поскольку согласовать ключевые вопросы с украинской стороной практически нереально.

Владимир Путин отметил, что даже при наличии политической воли существуют юридические и технические трудности. Он выразил сомнения в готовности украинских властей к компромиссам.

На пресс-конференции по итогам визита в Китай 3 сентября Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров. Через несколько дней украинская сторона отказалась от предложения президента России.