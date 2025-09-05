Путин поручил ввести экспериментальный режим использования БПЛА на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин предложил расширить на весь Дальний Восток экспериментальный правовой режим, позволяющий в ускоренном темпе «обкатывать» беспилотные технологии.

Сейчас эксперимент действует только на Сахалине. Президент поручил правительству создать на Дальнем Востоке условия для широкого развития беспилотников на землях сельхозугодий, в охране природы и природопользования, а также на производственных и логистических площадках.

«Ну на таких пространствах почему беспилотники не развивать? Здесь нет таких угроз, какие могут складываться в густонаселенных районах страны»,— сказал Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент РФ отметил, что поводы для обращения к беспилотным технологиям дает сама жизнь. В этой связи глава государства отметил, что беспилотники могли бы помочь в борьбе с лесными пожарами.