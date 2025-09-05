Путин рассказал, какую роль занимает медведь в отношениях с драконом и слоном

Модератор ВЭФ-2025 Мария Рыбакова назвала отношения России, Китая и Индии зарождающимся союзом «дракона, слона и медведя». Затем она спросила у президента Владимира Путина, какую роль в этих отношениях может играть медведь.

«Медведь — он и есть медведь... Медведь — символ России, но мы на Дальнем Востоке находимся. Самый большой тигр в мире — это уссурийский, российский тигр»,— отметил президент на пленарном заседании ВЭФ.

Господин Путин добавил, что отношения России и Китая не связаны с нынешней политической ситуацией. Сотрудничество стран началось 20 лет назад. «Наши экономики дополняют друг друга, у нас общие интересы, общие ценности традиционные, хочу подчеркнуть»,— заявил он.

