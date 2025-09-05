Путин назвал Москву лучшим местом для встречи с Зеленским

Президент Владимир Путин заявил, что Россия «совершенно точно» обеспечит условия для работы украинской делегации, если она отправится в Москву на мирные переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский также будет в безопасности в России, пообещал президент.

«Гарантия стопроцентная... Если реально кто-то хочет с нами встретиться — мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва»,— сказал господин Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. После этих слов в зале прозвучали аплодисменты. Владимир Путин назвал избыточными предложения встретиться с господином Зеленским в других странах.

Владимир Зеленский заявлял, что приглашение провести переговоры в Москве означает, что на самом деле Кремль не желает этой встречи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что господина Зеленского позвали в Москву для переговоров, а не для того, чтобы добиться от него капитуляции.