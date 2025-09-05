Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин поручил отвязать в ДФО ипотеку для многодетных от возраста родителей

Президент России Владимир Путин отдал поручение сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех многодетных семей без учета возраста родителей.

«Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей»,— сказал глава государства.

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, Владимир Путин подчеркнул, что это нужно сделать именно для всех многодетных семей без привязки к возрасту родителей.

