Путин поручил отвязать в ДФО ипотеку для многодетных от возраста родителей

Президент России Владимир Путин отдал поручение сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех многодетных семей без учета возраста родителей.

«Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей»,— сказал глава государства.

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, Владимир Путин подчеркнул, что это нужно сделать именно для всех многодетных семей без привязки к возрасту родителей.