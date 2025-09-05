Путин: Россия планирует строительство новых мостов в КНДР

Президент России Владимир Путин заявил, что первый автомобильный мост между РФ и КНДР должен быть открыть в 2026 году. Россия планирует строительство новых мостов в Северную Корею, добавил глава государства.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на ПМЭФ-2025 говорил, что строительство первого моста «начато по плану», работы ведутся с двух сторон, «и очень энергично». Он говорил, что «за два года» мост будет построен.

Общая длина мостового перехода — 4,7 км. Длина самого моста — 1 км. Длина российской стороны — 424 м, корейской — 581 м. Ширина моста — 7 м (две полосы движения). Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.