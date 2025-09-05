Путин допустил объединение платежных инструментов России и Китая

Россия и Китай работают над упрощением оплаты для туристов в условиях санкций, сообщил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

По словам президента, власти стремятся минимизировать трудности для граждан, путешествующих между Россией и Китаем. Для этого планируется использовать карту «Мир» и китайские платежные инструменты. Путин также отметил возможность объединения этих систем и использования карт третьих стран.

По его словам, руководители финансовых учреждений находятся в диалоге и дискуссии друг с другом. «И уверены, решение будет»,— сказал Владимир Путин.