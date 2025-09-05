Путин не согласен со словами Грефа о стагнации российской экономики

Президент России Владимир Путин не согласен с мнением главы Сбербанка Германа Грефа о наступлении стагнации в экономике России. Свое мнение глава государства подкрепляет фактом продолжающегося процесса кредитования.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) модератор спросила Владимира Путина, согласен ли он с констатацией господином Грефом технической стагнации в российской экономике. «Нет. Он знает, мы с ним в постоянном контакте»,— ответил президент. Он также поделился, что многие члены правительства с главой Сбербанка согласны.

«Но кредитование-то не остановилось! Вы у Грефа спросите. Остановилось кредитование? Нет. Темпы снизились»,— подчеркнул Владимир Путин. По его мнению, российской экономике нужно обеспечить мягкую спокойную посадку, чтобы обеспечить макроэкономические показатели и затормозить рост цен.

Утверждения о стагнации президент связал с высокой ставкой Центробанка, которую тот держит, чтобы побороть инфляцию. Давать оценку действиям Банка России президент отказался, но сообщил, что у него имеется на этот счет мнение.