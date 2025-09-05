Россия перейдет к развитию Трансарктического коридора

Россия будет развивать Трансарктический коридор, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Эта артерия будет включать в себя Северный морской путь, а также все прилегающие к нему территории.

«Мы все время говорим про Северный морской путь, но, если вы обратили внимание, я говорю про Трансарктический коридор. Потому что мы пришли к выводу, что нужно оперировать соображениями большего масштаба»,— сказал президент.

По словам президента, комплексная система коридора объединит морской, железнодорожный и автомобильный виды транспорта. Она позволит использовать потенциал таких рек, как Оби, Лена и Енисей. Впереди, как сказал Владимир Путин, «работа на берегу», то есть развитие связи, навигации и систем обслуживания судов. Россия уже видит интерес к Трансарктическому коридору со стороны российских и иностранных компаний.