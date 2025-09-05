Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На мастер-планы Дальнего Востока направят 5% с расходов профильных госпрограмм

Для финансирования мастер-планов на Дальнем Востоке будут направляться 5% от расходов профильных государственных программ в социальной сфере и инфраструктуре. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства поручил проконтролировать данный процесс министерству финансов.

Владимир Путин также объяснил, что для финансирования дальневосточных мастер-планов в национальных проектах России будут сформированы специальные разделы, посвященные Дальнему Востоку и Арктике.

