Путин: ВРП Дальнего Востока за 10 лет вырос в 2,5 раза — до 11 трлн

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, назвал Дальний Восток лидером роста экономики России в последние годы.

«За прошедшие годы по многим ключевым показателям, в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы,— объявил глава государства.— Так, за 10 лет ВРП Дальнего Востока увеличился более чем в два с половиной раза — с 4 трлн рублей до 11 трлн рублей». За этот период в основной капитал дальневосточных компаний было вложено 20 трлн руб.

В пленарной сессии ВЭФ-2025 участвуют также премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3—6 сентября. В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий.

Эрнест Филипповский