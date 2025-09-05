Путин предложил запустить в ДФО и Арктике единый режим преференций

Президент России Владимир Путин предложил запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса с 1 января 2027 года.

«Сейчас с учетом накопленного успешного опыта предлагаю сделать кардинальный шаг, а именно, что называется, бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса»,— заявил Владимир Путин.

На ВЭФ-2025 обсуждалось создание единого преференциального режима. Минвостокразвития и «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» предложили объединить действующие меры поддержки бизнеса в одну зону. В нее предлагается допускать проекты в сфере добычи нефти и газа, а также подакцизные и финансовые виды деятельности.