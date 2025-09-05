Путин обязал увеличить мощности БАМа и Транссиба в полтора раза к 2032 году

Власти продолжат модернизировать Восточный полигон железных дорог, заявил президент России Владимир Путин. Перевозные мощности Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железнодорожной магистрали к 2032 году должны стать в полтора раза выше, чем в начале 2025-го, сказал президент во время выступления на сессии Восточного экономического форума.

Он отметил, что вместе с этим предстоит расширить железнодорожные подходы к морским портам Дальнего Востока. При этом господин Путин подчеркнул, что они и так динамично развиваются. Прежде всего это происходит за счет частных инвесторов, сказал президент. Он добавил, что за последние десять лет портовые мощности в регионе удвоились и сегодня составляют почти 380 млн т грузов в год.

В июне сообщалось, что ВЭБ.РФ и банки выделят 1 трлн руб. на объекты Восточного полигона. На эти деньги будут построены дублеры трех тоннелей и мост через Амур. Наиболее дорогостоящий проект из них — второй Северомуйский тоннель, дублер самого длинного тоннеля БАМа (15,3 км). Ожидается, что модернизация приведет к росту провозной способности до 270 млн тонн к концу 2032 года.

