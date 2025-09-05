Путин: сейчас иностранные войска на Украине будут законными целями для ВС РФ

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2025 заявил, что если сейчас иностранные войска появятся на Украине, то они сразу станут законными целями для российской армии.

Если же будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочную миру, тогда нет никакого смысла в нахождении иностранных войск на территории Украины, сказал Владимир Путин.

Президент России подтвердил, что Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности. И когда они будут разработаны и предоставлены, Россия будет их соблюдать, добавил он. «Пока на серьезном уровне с нами это пока никто не обсуждал», — заявил Владимир Путин.