Путин: европейские компании «ждут не дождутся», чтобы вернуться в Россию

Согласно российским контактам с европейскими компаниями, многие из них с нетерпением ожидают смены политической обстановки для возвращения в Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам главы государства, многие компании, уходя из России, понесли серьезные убытки. «Но мы же знаем, у нас контакты есть: многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут и в любую секунду хотели бы возвратиться»,— сказал президент.

«Кто хочет – всегда может вернуться»,— заверил Владимир Путин, но подчеркнул, что это возвращение будет происходить согласно тем условиям, что складываются на данный момент.