Путин: европейские компании «ждут не дождутся», чтобы вернуться в Россию

Согласно российским контактам с европейскими компаниями, многие из них с нетерпением ожидают смены политической обстановки для возвращения в Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам главы государства, многие компании, уходя из России, понесли серьезные убытки. «Но мы же знаем, у нас контакты есть: многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут и в любую секунду хотели бы возвратиться»,— сказал президент.

О чем Владимир Путин рассказал на пленарном заседании ВЭФ. Главное

«Кто хочет – всегда может вернуться»,— заверил Владимир Путин, но подчеркнул, что это возвращение будет происходить согласно тем условиям, что складываются на данный момент.

ВЭФ-2025

Участницы форума

Фото: Пресс-служба ВТБ

Робот, встречающий гостей форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники форума около стенда банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд госкорпорации ВЭБ.РФ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума здоровается с роботом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов (слева) на пленарной сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Министр просвещения России Сергей Кравцов после сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гостья форума поднимается по лестнице с изображением дальневосточного леопарда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танцевальный номер напротив стенда банка ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча участников форума в аэропорту Владивостока

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экспозиция корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина в очках виртуальной реальности на Восточном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участницы форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд экосистемы «Интеррос»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов (справа)

Фото: Пресс-служба ВТБ

Гости форума в здании Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд транспортной компании FESCO

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума с газетой «Ъ»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Банковские пластиковые карты банка ВТБ с изображением леопарда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В ресторане на территории кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума у стенда экосистемы «Интеррос»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

