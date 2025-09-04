В Геленджике потери воды за пять лет снизились с 62% до 38%

В Геленджике достигнуто значительное снижение уровня потерь питьевой воды в коммунальных сетях. За последние пять лет данный показатель сократился на 24%, уменьшившись с 62% до 38%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал директор ООО «Концессии водоснабжения Геленджик» Алексей Сорокин.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

В период с 2020 по 2024 год силами предприятия было произведено замещение 34,3 км водопроводных труб. Из этого объёма капитальный ремонт в рамках производственной программы прошли 15,1 км сетей. Помимо этого, в соответствии с инвестиционной программой было построено 11,63 км и реконструировано 7,62 км новых магистралей. Только за минувший 2024 год суммарная длина отремонтированных, реконструированных и вновь построенных сетей составила 14,2 километра, что эквивалентно 5% от всей протяжённости переданных в эксплуатацию водопроводов.

Параллельно с этим, для комплексного решения проблемы дефицита питьевой воды в городе, ООО «КВГ» реализует ряд стратегических проектов. В их числе — проведение переоценки эксплуатационных запасов пресных подземных вод на Мезыбском месторождении, а также строительство второй очереди скважин в составе водозаборного узла, расположенного в селе Дивноморское. Дополнительно ведётся активная работа по наращиванию объёма подачи воды от Троицкого группового водовода, который находится под управлением ГУП КК «Кубаньводкомплекс».