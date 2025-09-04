Потери воды в Геленджике за пять лет сократились с 62 до 38%

За пять лет потери питьевой воды в Геленджике сократились на 24% — с 62 до 38%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал директор ООО «Концессии водоснабжения Геленджик» Алексей Сорокин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По его данным, с 2020 по 2024 год компания заменила 34,3 км водопроводных сетей. В рамках производственной программы капитально отремонтировано 15,1 км, по инвестиционной программе построено 11,63 км и реконструировано 7,62 км сетей. За 2024 год отремонтировано, реконструировано и построено 14,2 км сетей — это составляет 5% от общей протяженности переданных в эксплуатацию водопроводов.

Также для решения проблемы нехватки питьевого водоснабжения в Геленджике ООО «КВГ» проводит переоценку эксплуатационных запасов пресных подземных вод Мезыбского месторождения и строит вторую очередь скважин водозаборного узла села Дивноморское. Кроме того, ведется работа по увеличению объема подаваемой воды от Троицкого группового водовода ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Наталья Решетняк