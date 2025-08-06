Суд рассмотрит уголовное дело о взрыве газа в Стерлитамаке

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении двоих сотрудников Стерлитамакского филиала газораспределительных сетей. Они обвиняются в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть, а также причинение крупного ущерба (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, 2 июля 2024 года в квартире дома по улице Артема произошла разгерметизация трубы и утечка бытового газа. Прибывшие слесари газовой службы во время работ нарушили нормы и правила. Они не вызвали более квалифицированную бригаду, не обесточили дом, допустили на место работ посторонних.

Попав в загазованную квартиру, один из обвиняемых повернул ручку электроподжига плиты, в результате взорвалась газовоздушная смесь. Один человек погиб, еще трое получили тяжелые травмы. Жильцам дома причинен ущерб на общую сумму более 14 млн руб.

Фигуранты уголовного дела не признали вину.

Гострудинспекция в Башкирии, проводившая собственное расследование, установила, что к разгерметизации соединений гибкой подводки к варочной поверхности и образованию опасной концентрации газа привела самовольная замена газовой плиты, выполненная ненадлежащим образом.

Майя Иванова