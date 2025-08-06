Число поданных на «Госуслугах» заявлений в колледжи увеличилось на 50%

Более 1,5 млн заявлений в колледжи и техникумы уже подано на «Госуслугах» в 2025 году, сообщает Минцифры. Это на 50% больше, чем за весь 2024 год. В среднем абитуриенты подают по три заявления на разные специальности, уточнили в ведомстве.

Приемная кампания на бюджетные места в колледжах продлится до 15 августа, на платное отделение поступить можно до 1 декабря. Сейчас больше всего заявлений получили колледжи Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Свердловской и Новосибирской областей.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальной сдаче ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В этом году в указанных регионах учащиеся 9-х классов, планирующие поступать в колледжи, сдавали только два экзамена вместо четырех. 10 июля Дмитрий Чернышенко отчитался, что в 2025 году 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи.

22 июля господин Чернышенко сообщил, что в 2025 году число заявлений на обучение по программам среднего профессионального образования увеличилось на 800 тыс. по сравнению с прошлым годом. По его данным, сейчас контингент в учреждениях СПО оценивается в 3,85 млн студентов.

Полина Мотызлевская