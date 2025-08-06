Хакеры взломали Венецианский кинофестиваль

Организаторы Венецианского кинофестиваля начали уведомлять участников о том, что фестиваль стал жертвой хакерской атаки, в результате которой оказались скомпрометированными персональные данные его аккредитованных участников. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, журналисты которого получили такие уведомления.

Как сообщается, сама атака случилась 7 июля, когда неизвестные лица получили доступ к документам, хранившимся на серверах фестиваля, включая имена, адреса электронной почты, номера телефонов, налоговые номера и почтовые адреса участников. Эта информация была злоумышленниками скопирована. Как уверяют организаторы, IT-специалисты фестиваля «быстро вмешались в ситуацию и изолировали атакованные системы; были немедленно проинформированы компетентные органы и начаты операции по восстановлению».

Эксперты напоминают, что это не первая атака хакеров на крупный европейский кинофестиваль. В 2022 году боты атаковали систему продажи билетов Каннского кинофестиваля.

82-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 9 сентября.

Андрей Келекеев