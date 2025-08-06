Вампиры, эротоманы, маргиналы

Это третий по старшинству и один из самых авторитетных кинофестивалей в Европе. Его программу и предстоящие события комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди самых ожидаемых картин фестиваля — румынская «Дракула» режиссера Раду Жуде, одного из признанных новых лидеров европейского кино. В ней найдется место и шоковым провокациям, и сюжетам, сгенерированным ИИ

Фото: Saga Film Среди самых ожидаемых картин фестиваля — румынская «Дракула» режиссера Раду Жуде, одного из признанных новых лидеров европейского кино. В ней найдется место и шоковым провокациям, и сюжетам, сгенерированным ИИ

Фото: Saga Film

Особенность фестиваля, ежегодно проходящего в швейцарском кантоне Тичино,— уникальный открытый кинотеатр с огромным экраном и образцовой звукоаппаратурой, какими не обладает никто из конкурентов. Этот великолепный кинозал располагается на Пьяцца-Гранде, старой живописной площади Локарно, и вмещает до 8 тыс. зрителей. Там под звездным небом проходят наиболее зрелищные вечерние гала-показы. В этом году в программе Пьяцца-Гранде — фильм-победитель Каннского фестиваля «Простая случайность» Джафара Панахи, несколько премьерных картин и две ретроспективные: «Сияние» Стенли Кубрика и «Полицейская история» Джеки Чана, которому вручат почетный приз «за карьеру».

Фильмы главного конкурса демонстрируются в другом зале, тоже внушительном по размерам и насыщенности публикой.

Среди самых ожидаемых в конкурсной секции фестиваля — румынская картина «Дракула». И это явно не очередная адаптация романа Брэма Стокера.

Режиссер Раду Жуде — один из признанных новых лидеров европейского кино — впечатляет смелостью и нетривиальностью режиссерского подхода в каждой своей работе, и новая вряд ли станет исключением. В ней найдется место и шоковым провокациям, и сюжетам, сгенерированным искусственным интеллектом. Вот комментарий самого автора: «Наш фильм деконструирует миф о Дракуле через десятки историй — абсурдных, бульварных, литературных, игривых, политических, чрезмерных, трешевых, фантастических или реалистичных. Фильм о самом кино».

Румынская кинематография завоевала в последние годы самый высокий фестивальный рейтинг. Уже не удивляет, что в конкурсе Локарно участвуют сразу два фильма из этой страны. Правда, второй, под названием «Сестра-монахиня», поставлен сербкой Иваной Младенович, но давно живущей в Румынии. Она характеризует свою работу как сочувственную пародию на романтические мелодрамы. И добавляет: «Действие происходит на задворках Балкан во время кризиса 2008 года и исследует связь между сексом и деньгами: может ли секс заменить деньги в разрушающемся мире».

Много эротики ожидается в фильме «Мектуб, моя любовь: Песнь вторая» еще одного конкурсанта — француза тунисского происхождения Абделатифа Кешиша. Это продолжение его предыдущей картины, основанной на мотивах романа Франсуа Бегодо «Настоящая рана», с теми же героями, главный из которых, уроженец средиземноморского города Сета, мечтает стать кинорежиссером и уезжает учиться в Париж. Не факт, что его желание было бы столь сильным, если бы он прошел через опыт самого Кешиша: его вот уже который год обвиняют, как правило бездоказательно, то в сексуальных домогательствах, то в намеренном спаивании актеров в процессе съемок. Еще недавно дальнейшая карьера талантливого автора вообще была под вопросом, но все же он завершил своей проект и выставил картину на престижный фестиваль.

Немец Юлиан Радльмайер известен экстравагантными политическими кинопритчами. Одна называлась «Зимняя сказка пролетариата», другая — «Самокритика буржуазного пса», третья — «Кровопийцы»; в ней фигурировали Эйзенштейн, Троцкий и немецкая вампирша.

Новая лента режиссера называется «Тоска в Зангерхаузене»; она иллюстрирует алхимию невероятных встреч в современном мире. Насмешница судьба сводит восточногерманскую официантку с разбитым сердцем и иранскую ютьюбершу со сломанной рукой. Не менее колоритна пара маргиналов из австрийского фильма «Белая улитка», который поставили Эльза Кремзер и Левин Петер. В центре сюжета — модель, мечтающая о карьере в Китае, и загадочный одиночка, который работает ночами в морге. А дело, что тоже добавляет колорита, происходит в Белоруссии.

Программа фестиваля во многом носит мультиэтнический характер, и часто национальность фильма определить довольно трудно. Например, Александр Коберидзе выучился профессии в Берлине и работает в немецкой киноиндустрии, но снял свой фильм «Сухой лист», представленный в конкурсе Локарно, на родине, в Грузии. А картина «В стране Арто» Тамары Степанян, которую покажут на открытии фестиваля,— франко-армянская копродукция. Ее героиня-француженка приезжает в Армению, чтобы официально оформить смерть своего мужа, и сталкивается с призраками перманентной войны. Есть в конкурсе и два фильма о самых горячих точках. Один из них ливанский — «Рассказы о раненой земле» Аббаса Фахделя. Другой палестинский — «С Хасаном в Газе»; режиссер Камаль Альджафари характеризует его как «фильм о катастрофе и поэзии сопротивления».

Андрей Плахов