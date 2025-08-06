В первом полугодии объем погрузки на жд-станциях в Башкирии составил 13 млн тонн

В июле на станциях ОАО «Российские железные дороги» в Башкирии погружено более 1,7 млн тонн грузов, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги (филиала РЖД). Около 12,6% от всей массы грузов пришлось на стройматериалы (215 тыс. тонн), 7,9% — на химикаты и соду (133,7 тыс. тонн).

Всего с января по июль на железнодорожных станциях погружено 13 млн тонн, что на 700 тыс. меньше показателей аналогичного периода прошлого года. В июле 2024 года объем погрузки составлял 1,8 млн тонн.

Идэль Гумеров