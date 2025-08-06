Прибытие спецпосланника американского президента в Москву широко обсуждается в мире. Визит называют последней попыткой избежать введения санкций. Однако почти все наблюдатели считают, что у Стива Уиткоффа не так много шансов на успех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник Стив Уиткофф

Фото: Jacquelyn Martin / AP Спецпосланник Стив Уиткофф

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Уиткофф прилетел в Россию на фоне нависшей над страной угрозы санкций Трампа

Сможет ли Путин убедить Уиткоффа и, следовательно, Трампа в своей заинтересованности в окончании войны, вопрос открытый. Трамп сомневается в готовности Путина прекратить боевые действия и, похоже, опасается, что его водит за нос лидер, которому он теперь откровенно не доверяет.

Россия может предложить Трампу перемирие в воздухе без окончания войны на Украине

Официальные лица признают, что визит в Россию спецпосланника США Стива Уиткоффа… возможно, дает последний шанс на достижение соглашения с Трампом, даже при том, что надежды на успех малы… Пауза в авиаударах с применением беспилотников и ракет в качестве жеста по деэскалации может быть одним из потенциальных предложений, при условии, что к ней присоединится и Украина.

Ультиматум Трампа в войне на Украине: говорят, Путин принял решение уже давно

Для Путина это, вероятно, последний шанс до истечения крайнего срока убедить Дональда Трампа отменить вторичные пошлины. Однако досада президента США все больше растет из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине. Недавно он назвал заявления Путина «чушью», а удары России по украинской столице Киеву — «отвратительными».

Спецпосланник США Уиткофф прибыл в Москву

Путин вряд ли подчинится ультиматуму… Визит Уиткоффа — последняя попытка найти решение, которое позволило бы сохранить лицо обеим сторонам… Российский лидер не хочет злить Трампа и осознает, что он может упустить шанс на улучшение отношений с Вашингтоном и Западом в целом, но достижение военных целей для него важнее.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Николай Зубов