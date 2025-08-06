Пермь заняла второе место в «топе» российских городов по росту цен на вторичное жилье

В июле медианная стоимость вторичного жилья в Перми составила 111 тыс. руб. Это на 1,2% больше показателя предыдущего месяца, сообщают аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». Одновременно с этим в городе наблюдается значительный рост предложения — на 13,8% по сравнению с июнем, что является одним из самых высоких показателей среди всех миллионников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, несмотря на рост объема предложения в Перми, поквартально наблюдается сокращение срока активности объявления о продаже готовой квартиры. «Сейчас объявление о продаже готовой квартиры в Перми активно в среднем 75 дней, это самый короткий срок среди всех российских мегаполисов. Несмотря на рост цены квадратного метра в июле на 1,2%, скидки, на которые готовы идти продавцы, также остаются значительными: в среднем цена в объявлении опускается на 4,7%»,— заметил господин Белокуров.

По росту цен на «вторичку» Пермь заняла второе место среди российских городов-миллионников. Лидером по увеличению стоимости квадратного метра за месяц стала Москва (+1,6%, до 368 тыс. руб.), третье место после столицы и Перми занял Санкт-Петербург (+1,1%, до 219 тыс. руб.). В целом в июле 2025 года на рынках крупнейших городов страны вторичная недвижимость демонстрировала стагнацию цен. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем по миллионникам составила 143 тыс. руб. (+0,3% к июню). При этом объем предложения на рынке этих городов за месяц незначительно снизился — на 1%.