В июле объем погрузки на СвЖД снизился на 8,4%

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в июле составила 10,5 млн тонн, что на 8,4% меньше относительно уровня июля 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. По итогам семи месяцев 2025 года погрузка на СвЖД составила 73 млн тонн (-11,2%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В СвЖД объяснили снижение объема погрузки влиянием неблагоприятной ситуации на рынке товаров, особенно в строительном секторе и металлургии. Лидерами по объемам за период с января по июль стали следующие материалы:

нефть и нефтепродукты — 20,2 млн тонн (-5,7%);

строительные грузы — 13,5 млн тонн (-19,9%);

химические и минеральные удобрения — 10,9 млн тонн (+2,3%);

железная и марганцевая руда — 5,8 млн тонн (-7%);

черные металлы — 4,9 млн тонн (-9,1%).

Также зафиксировано снижение погрузок цветной руды и серного сырья, кокса, цемента, лесных грузов, лома черных металлов. Небольшой прирост показали химикаты и сода.

Грузооборот, который характеризует объем выполненной работы с учетом расстояния перевозки, с начала года увеличился на 0,6%.

Напомним, погрузка на СвЖД по итогам первого полугодия 2025 года составила 62,5 млн т, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам шести месяцев снизилась отправка промышленного сырья и формовочных материалов, лома черных металлов, строительных грузов и кокса.

Ирина Пичурина