В июле объем погрузки на СвЖД снизился на 8,4%
Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в июле составила 10,5 млн тонн, что на 8,4% меньше относительно уровня июля 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. По итогам семи месяцев 2025 года погрузка на СвЖД составила 73 млн тонн (-11,2%).
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В СвЖД объяснили снижение объема погрузки влиянием неблагоприятной ситуации на рынке товаров, особенно в строительном секторе и металлургии. Лидерами по объемам за период с января по июль стали следующие материалы:
- нефть и нефтепродукты — 20,2 млн тонн (-5,7%);
- строительные грузы — 13,5 млн тонн (-19,9%);
- химические и минеральные удобрения — 10,9 млн тонн (+2,3%);
- железная и марганцевая руда — 5,8 млн тонн (-7%);
- черные металлы — 4,9 млн тонн (-9,1%).
Также зафиксировано снижение погрузок цветной руды и серного сырья, кокса, цемента, лесных грузов, лома черных металлов. Небольшой прирост показали химикаты и сода.
Грузооборот, который характеризует объем выполненной работы с учетом расстояния перевозки, с начала года увеличился на 0,6%.
Напомним, погрузка на СвЖД по итогам первого полугодия 2025 года составила 62,5 млн т, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам шести месяцев снизилась отправка промышленного сырья и формовочных материалов, лома черных металлов, строительных грузов и кокса.