Погрузка на СвЖД в первом полугодии составила 62,5 млн тонн

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе – июне составила 62,5 млн т, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

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Основными грузами, перевозимыми по магистрали, стали:

нефть и нефтепродукты — 17,4 млн т (-5,8%);

строительные грузы — 11,1 млн т (-22,6%);

химические и минеральные удобрения — 9,4 млн т (+1,4%);

железная и марганцевая руда — 5,1 млн т (-5,3%);

черные металлы — 4,3 млн т (-9,3%).

По итогам шести месяцев снизилась отправка:

промышленного сырья и формовочных материалов (-48,8%);

лома черных металлов (-33%);

строительных грузов (-22,6%);

кокса (-17,2%).

При этом, выросла отправка химических и минеральных удобрений (+1,4%).

Грузооборот на СвЖД за шесть месяцев вырос на 1,4% и составил 103,4 млрд тарифных тонно-км. Кроме того, погрузка на магистрали в июне составила 10,2 млн т (-13%), а грузооборот составил 16,7 млрд тарифных тонно-км (-0,2%).

Ранее погрузка на СвЖД в январе-мае составила 52,3 млн т, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом, по оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в январе – июне снизилась на 7,6% по сравнению с 2024 годом.

Полина Щуцкая