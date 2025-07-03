Погрузка на СвЖД в первом полугодии составила 62,5 млн тонн
Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе – июне составила 62,5 млн т, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Основными грузами, перевозимыми по магистрали, стали:
- нефть и нефтепродукты — 17,4 млн т (-5,8%);
- строительные грузы — 11,1 млн т (-22,6%);
- химические и минеральные удобрения — 9,4 млн т (+1,4%);
- железная и марганцевая руда — 5,1 млн т (-5,3%);
- черные металлы — 4,3 млн т (-9,3%).
По итогам шести месяцев снизилась отправка:
- промышленного сырья и формовочных материалов (-48,8%);
- лома черных металлов (-33%);
- строительных грузов (-22,6%);
- кокса (-17,2%).
При этом, выросла отправка химических и минеральных удобрений (+1,4%).
Грузооборот на СвЖД за шесть месяцев вырос на 1,4% и составил 103,4 млрд тарифных тонно-км. Кроме того, погрузка на магистрали в июне составила 10,2 млн т (-13%), а грузооборот составил 16,7 млрд тарифных тонно-км (-0,2%).
Ранее погрузка на СвЖД в январе-мае составила 52,3 млн т, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В целом, по оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в январе – июне снизилась на 7,6% по сравнению с 2024 годом.