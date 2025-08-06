ФСБ установила причастность экс-госсекретаря Дагестана к хищению Дагнефтепродукта

Установлена причастность бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова к хищению у государства «Дагнефтепродукта». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @magomedsultanmagomedov Фото: @magomedsultanmagomedov

В ведомстве уточнили, что у Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела арестовали имущество на сумму 3 млрд руб. Следственные действия продолжаются.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», Магомед Магомедов был задержан в конце июня 2025 года по делу о хищении при приватизации ОАО «Дагнефтепродукт» и деятельности компании «МСБ-Холдинг». Чиновник признал ответственность за совершение коррупционных правонарушений. Суд изъял в пользу государства нефтеперерабатывающий завод, который принадлежал чиновнику, а также его детям и родственникам.

Магомед-Султан Магомедов занимал должность госсекретаря Республики Дагестан с 22 ноября 2021 года по 1 июля 2025 года. Указом главы Дагестана Магомед-Султан Магомедов уволен с должности в связи с утратой доверия.

Константин Соловьев